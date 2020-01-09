總統及立委選戰投票倒數48小時！民進黨台中選前造勢晚會10日晚上6點登場，在台中洲際棒球場旁停車場舉行；由副總統候選人賴清德、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍「三巨頭」領軍，率領8席立委候選人拉抬造勢；今天已先於現場架設10公尺高大型天燈祈福造勢，力拼總統連任、立委過半，並為台灣祈福。

蔡英文台中競選總部表示，小英支持者呼籲加辦台中選前之夜，凝聚勝選氣勢，綠營評估後在台中加辦這場選前造勢；台中選前之夜從10日晚上6點到8點，預計號召3萬名支持者參加，現場除賴清德、蘇嘉全及林佳龍外，還邀請九天及董事長樂團演出

綠營在台中選前造勢會場架設高10公尺、寬6.5公尺的大型天燈裝置藝術，將搭配燈光秀祈福造勢，天燈也將投射文字、凱道造勢的現場畫面成為選前造勢的亮點。總部表示，選前之夜提早晚上6點到8點舉行，讓支持者可以回家去投票，也可看台北的凱道造勢轉播。

(中時 )