國民黨總統候選人韓國瑜，因親民、接地氣形象，深得基層民眾支持，「韓粉」卻被外界認為年紀偏大，不若總統蔡英文擁有龐大年輕支持者。一位韓粉老母親徹夜哭寫家書，懇求兒子、媳婦投韓，兩位媳婦都答應，兩位兒子卻都「已讀不回」，讓她焦急不已直喊難熬。

韓粉網友在臉書社團「韓家軍」留言：「我昨天也寫家書寫到哭整晚，媳婦回答，一位說好，一位說ok，二個兒子已讀不回。還好媳婦平常我對她們不錯，但我還是相信她們。今天又睡不著，我好緊張，這漫長的三天很難熬，怎麼辦？」

文章一出，其他韓粉則回應：「年輕人本來就對政治無感，我們小時候基本上只要父母叫我投誰我就投誰」、「現在跟我們以前不一樣了！年輕人被洗腦很嚴重！連我小孩小學裡都在講草包……年輕人不投也不要勉強喔！對孩子拉票，要動之以情或金錢誘惑，千萬不要跟小孩生氣威脅喔！一定會有反效果！一起加油繼續努力拉票」、「我在工作場合聽到很多抱怨，一例一休真的怨聲載道，還沒有聽過讚美這個制度的」。

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)