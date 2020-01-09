拉斯維加斯消費性電子展（CES）— 美光科技（Nasdaq：MU）宣布其DDR5暫存器記憶體模組（RDIMM）已進入樣品測試階段。DDR5 RDIMM專為次世代伺服器平台而設計，將引領資料中心效能大幅躍進。

美光表示，該產品採用具業界領先地位的1z奈米製程技術，是目前DRAM產品中具備最先進的技術產品。相較於DDR4，DDR5將提供超過1.85倍的效能增長。DDR5也將帶來更高的可靠度、可用性與可維護性，以因應當代資料中心需求。

美光電腦運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理Tom Eby表示，資料中心的工作負載量將會不斷面臨挑戰，因為幾乎所有應用程式的資料均急遽增長，而資料中心必須從中擷取數值。要滿足這些工作負載量的關鍵即是更高效能、容量與品質的記憶體。美光的DDR5 RDIMM樣品測試代表著重要里程碑，讓業界能向解鎖次世代數據密集應用程式的價值邁進一步。

(時報資訊)