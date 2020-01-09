澳洲連月大火不僅造成上千民眾無家可歸、逾數十億動物死亡或受傷，雖然先前官方稱是乾旱與極端酷熱天氣引起野火，但警方指出其中仍有人為因素，共有183人涉嫌違反相關法令，其中24人更涉嫌蓄意縱火。

澳洲連月大火不僅造成上千民眾無家可歸、逾數十億動物死亡或受傷，警方指出其中仍有人為因素，共有183人涉嫌違反相關法令，其中24人更涉嫌蓄意縱火。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據新南威爾斯州警方6日發布的聲明，自去年11月8日起以涉嫌犯下與火災有關的罪行為由，對183人採取法律行動，其中有40人是少年。聲明指出，這183人中有53人因為沒有遵守全面禁火令而收到警告或遭到刑事指控、47人遭控亂扔菸蒂或火柴到地上，還有24人遭控蓄意引燃野火。

路透社報導，澳洲大火已燒掉超過1030萬公頃的土地，相當於2.8個台灣大，目前已有26人罹難，數以千計的民眾流離失所，學界認為有10億多隻動物死亡或受傷，並造成多座城鎮無電可用、通訊遭斷，有些地方的飲用水供應量甚至很少；而野火產生的煙霧籠罩雪梨、墨爾本與坎培拉等主要城市，還飄過太平洋影響南美洲城市。

而《每日郵報》7日報導指出，雖然從雪梨至墨爾本出現少量雨量，雖然可替當地酷熱氣溫稍作舒緩，但專家表示僅有15cc的雨量根本「杯水車薪」，無助災情反而影響滅火效率。而澳洲氣象局也表示，2019年是澳洲歷來最炎熱且最乾燥的一年，近期也沒有跡象顯示未來數月天氣將變得涼爽，或有顯著雨量。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也敦促外國觀光客不要因為致命野火就不敢來澳洲，擔憂度假旅客不來將傷害澳洲經濟，因為一些平時人潮擁擠的度假村都變成鬼城。

(中時電子報)