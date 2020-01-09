受惠PVC、EVA報價加溫走堅，台聚集團業績持穩推進。亞聚(1308)108年12月營收5.93億元，月增3.31％，表現最佳；台聚(1304)、華夏（1305）12月營收45.69億元、12.33億元，也聯袂月增0.41％、0.33％。至於台達化（1309)因ABS、PS相對趨緩，12月營收13.98億元，月減4.53％，年減18.47％。

108年塑化行情因中美貿易衝突加遽，打擊市場信心、買氣，多數廠商營收動能連帶受阻，台聚、台達化全年營收也同步下滑，年減8.58％、18.5％；華夏則因下半年PVC行情回穩，全年營收衰退幅度趨緩，年減0.49％。

不過，亞聚則在EVA行情活絡走堅，加上EVA出貨比重拉抬推進，營運逆勢攀揚，108年營收67.91億元，年增6.52％。

分析師指出，EVA因先前遭逢高價乙烯侵蝕。利差嚴重壓縮，以致沒有擴建計畫推動，產業供需條件相對穩健，加上近年大陸太陽能EVA需求活絡，導致價格得以穩步推進，逆勢攀揚，進而支撐台聚、亞聚現階段營運驅動力。

台聚、亞聚目前LDPE/EVA年產各15萬噸。台聚、亞聚參與的大陸古雷案預計下半年投產；其中台聚負責的年產30萬噸EVA項目，預計2021年才會完工，加上試車等需要時間，預估約2022年加速貢獻，有助長期營運動能。

(工商 )