太空人在去年底爆出2017年奪冠年偷暗號，預計近期將有最後判決，不過昨日紅襪隊也驚爆用電子設備偷暗號，這讓大聯盟官方震怒。此外，兩隊的共通點被直指都與紅隊總教練柯拉(Alex Cora)有關。

去年底太空人被指稱2017年透過架設攝影機違規偷取對手暗號，最後才能拿下隊史首座世界大賽冠軍，這件事讓全球注目，預計在未來兩周將做出最後判決，當年柯拉擔任太空人隊的板凳教練。

昨日根據美媒《The Athletic》報導，紅襪球團在2018年奪冠年，球員曾在例行賽中，到影片重播室觀察對手暗號，接著告訴隊友並用肢體傳遞給打者。該年柯拉擔任紅襪總教練。

柯拉在2017年、2018年都待在爆出有作弊嫌疑的球隊，美媒《Fansided》將矛頭指向他，「這兩件事有個共通人物——柯拉，假如棒球法官在對太空人的處罰中，柯拉遭到停職，代表這個處罰會延續到波士頓。不過調查尚未完成，至少到目前為止柯拉沒有受到牽連，這些都是我的猜測。希望能有最好的結果，但假設結局很糟，柯拉可能面臨第二、第三次停職。」這當然也僅是現階段的猜測，不過柯拉的處境的確尷尬。

紅襪早在2017年就曾傳出用Apple Watch傳遞消息，當時遭到大聯盟以罰款處分，紅襪也再三保證不會再犯，沒想到隔年又發生偷暗號事件。再加上兩個月前太空人同樣身陷作弊疑雲，大聯盟官方若想遏止這樣打擊大聯盟形象的醜聞，勢必要祭出最嚴厲的懲罰。

(中時 )