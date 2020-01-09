檢調偵辦潤寅案，查出潤寅集團負責人楊文虎、王音之以假交易詐貸案，對2人起訴、通緝外，楊男胞兄楊文海、妻舅王振賢、2人的兒子、女兒，一家六口全都涉案，分別遭檢方羈押、起訴、通緝。

檢方調查，楊文虎、王音之自2010年8月至去年6月止，利用潤寅集團的潤寅、潤琦、易京揚、頣兆等公司以假交易方式向9家公司詐貸386億元，檢方依銀行法起訴2人求刑30年，另依詐欺罪通緝2人。

楊文虎的哥哥楊文海，因擔任潤寅公司監察人，遭到羈押，亦遭起訴求處重刑。楊文虎的妻舅王振賢找律師黃呈熹指示員工滅證、洗錢，亦遭羈押，並起訴求處重刑。

楊文虎女兒楊宇晨，因在台為父母洗錢，亦遭羈押、起訴求重刑。目前人在美國紐約的楊文虎兒子，因擔任關係企業易亦揚公司負責人，一併遭通緝。

楊文虎、王音之逃亡後，已赴美投靠兒子楊昌衡依親，並辦理移民手續中。據了解，楊昌衡早年赴美求學，得知兵單寄到台灣家中，因不想服役，滯美未歸先前已被依妨害兵役通緝。

(中時 )