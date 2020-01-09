8日墜毀的烏克蘭國際航空波音班機初步調查報告出爐，伊朗民航局指出，飛機發現「技術問題」後曾試圖返航，此外墜毀前機身就已著火。

烏克蘭國際航空編號PS752客機8日自伊朗德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）起飛後不久即墜毀，造成機上176人喪命，路透社今（9）日報導，伊朗民航局針對烏克蘭國際航空編號PS752的波音客機失事事件初步調查報告已經出爐，報告指出，班機在墜毀前遇上技術問題，當時正開始飛往鄰近機場，最終墜毀。

此外，報告引述地面目擊者以及一架當時在高空中經過的飛機描述，班機在空中時就已著火。

報告中並未明確說明飛機遭遇何種技術問題，不過加拿大安全人士透露，證據顯示，飛機其中一具引擎過熱。這架波音班機機齡3年，6日、失事前2天才進行維護。

烏克蘭國際航空客機失事前幾小時，伊朗才發射數枚炸彈轟炸2座美軍駐伊拉克軍事基地，導致外界臆測飛機有可能遭到擊落。

不過包括3名美國籍、1名歐洲、1名加拿大籍在內的安全人員透露，西方的情資單位初步判定，班機墜毀是因為「技術故障」，「並沒有被飛彈擊落。」

(中時電子報)