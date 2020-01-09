被稱為是鼎泰豐旗艦店的「新生店」，日前傳出將在過年前開幕，一旦成真，勢必會吸引大批人潮在過年期間前往朝聖。不過，鼎泰豐公關經理吳怡蓉表示，目前還在加緊趕工中，希望能趕在春節前如期開幕營業。

從九月起，傳出鼎泰豐租下位於信義路二段及新生南路口的獨棟4層樓店面，讓外界相當好奇為何選在起家厝信義店旁再開新店，但以鼎泰豐假日平均3千人上門、一百組客人現場候位的場景看來，或許在起家厝附近另外租下這棟全台面積最大的店面也不足為奇。

該店面佔地4百坪，吳怡蓉表示，希望能趕在農曆年前開幕，但目前店面仍在施工中，因此還沒辦法確定實際的開幕日期，不過，可以肯定的是內部裝潢仍維持一貫的「鼎泰豐風格」，未來開幕後也會以一流的服務品質服務消費者。

吳怡蓉透露，這棟高4層樓的新店面相當寬敞，以面積來為全台最大，但因為是街邊店，因此需要設置如樓梯、電梯、洗手間等公設，因此客座數約280席，目前客席最多的還是101店的380席。不過，店內除了設有電梯外，連樓梯的寬度都從信義店的90公分放寬到140公分，未來將提供消費者更舒適的用餐環境。

回顧鼎泰豐近期的展店策略，去年9月傳出租下現在新生店的店面以外，12月25日位在信義遠百A13的一樓店面也風光開幕，這也是信義圈繼101及A4店的第三家店，未來可望能達到分散信義商圈人潮的效果，尤其在信義遠百A13又有威秀影城及樂高授權專賣店的情況下，將吸引不少家庭用餐客群前來消費。

除了台灣店面的布局外，鼎泰豐近年來也持續布局海外，目前全球有168間店，扣掉台灣的11間店後，還有157間店在國外，最遠甚至英國及杜拜都有展店，被問到未來海外的布局規劃，鼎泰豐則維持一貫低調風格回應，強調海外展店的計劃都還在審慎評估中。

另外，春節連假連屆，鼎泰豐也連續第二年推出相當吸睛的年菜套組，內容物有雞湯、白鯧鍋、東坡肉、紅燒獅子頭及芝麻湯圓，其中除了湯圓外，其他菜色都是因應春節推出，平常在店面吃不到，因此在網路上也掀起討論，吳怡蓉對此則表示，今年年菜套組在官網上的銷售狀況相當不錯，但具體數字不便透露。

鼎泰豐今年春節期間的營業時間同樣比照前兩年，除夕、初一全台門市休假，初二比照目前營業時間恢復營業，讓員工都有時間能回家過年渡過團圓時光。

(中時電子報)