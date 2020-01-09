集保結算所表示，今年將持續多元發展腳步，以金融創新促進產業發展及數位轉型，並建置「大數據分析應用平台」，整合分析各證券、票券業務資料，提供主管機關及時、視覺化的監理科技平台，協力建立金融科技服務生態系，開創數位金融新藍海。

集保指出，已導入敏捷式開發（Agile Development），鼓勵同仁以數位思維來解決問題，今年將發展機器人流程自動化（RPA）與智慧客服，進一步提升服務品質及整體資本市場後台運作效能，並規畫運用雲端科技，以提升資訊系統資源的彈性與效率。

集保2019年適逢成立30周年，持續推動數位轉型、以使用者角度拓展服務範疇。創新金融方面，「集保e存摺」用戶數截至去年底達89.8萬戶。因應金管會證券型代幣發行（STO）相關規範，集保將配合留存並提供投資人查詢STO異動及餘額明細，維護資料正確性。

數位金融方面，集保推動融資性商業本票（CP2）電子發行登錄，持續提供加值服務。去年全市場商業本票採電子登錄地發行餘額約70％，年增達6成，使用家數更倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

監理科技部分，為協助落實洗錢防制及打擊資恐，集保建置「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」與「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，台灣去年接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，整體成績獲得最佳等級的「一般追蹤」，獲得各國高度肯定。

簡政便民方面，集保配合金管會與財政部，規畫試辦「民眾查詢金融遺產一站式服務」，繼承人至台北國稅局申請被繼承人財產清冊時，可同時免費申請查詢6大單位金融遺產資訊。公司治理部分，則推出「投資人關係整合平台」，提升台灣公司治理國際評價。

退休理財方面，由金管會指導，投信投顧公會、證基會、集保主辦，基富通執行的「好享退全民退休投資專案」，成功帶動退休理財風潮，報名人數達11.3萬人，定期定額申購總人數4.1萬人，每月總投資金額達3.5億元。

個資保護方面，集保持續落實台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）要求，建置專機管制、網路型資料外洩防護系統及個資遮罩系統等資安防護機制，並由客觀專業機構確認整體保護及安全強度，獲資策會「個資管理績優廠商」肯定。

國際交流方面，集保董事長林修銘去年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，並擔任世界集保組織董事會成員，推升台灣國際知名度。去年也攜手泰國、韓國集保公司舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家及ACG會員分享創新多元的股東會服務。

(時報資訊)