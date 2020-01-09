由於美國總統川普明確暗示不對伊朗動用武力，使美伊緊張關係稍獲緩解，除挹注美股周三收紅，NASDAQ再度改寫歷史新高外，亞洲地區主要股市包括日、韓、港、大陸、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、印尼、越南與菲律賓等，也都全面勁彈。

台股也不例外，尤其外資對台積電等大型權值股認錯搶補，除激勵台積電開高走高，大漲2.43%外，也帶動大盤呈現報復性反彈格局而開高登高，加權股價指數終場大漲153.53點，報11970.63點，單日漲幅1.3%，成交1322.76億元。

周四的重量級集團股僅友達、台塑化與和碩表現弱勢；餘台積電、股王大立光、台灣大、聯發科、台達電、第一金、國泰金、富邦金、統一、台玻、長榮、兆豐金、中信金、鴻海、中華電、中鋼、南亞科、長榮航、日月光投控、台泥、亞泥、台化、南亞、聯電、廣達、仁寶及群創等，都站在多方。

此外，高價族群短線漲勢也搶眼，包括信驊、精測與矽力-KY等三檔股票，都直逼在千元大關之前，而環球晶、聯詠、麗豐-KY、利泰車、璟德、聯亞、上銀、亞德客-KY、鈊象、樺漢、祥碩、原相、世芯-KY及穩懋等，也都表現出色。

業內人士指出，台股今重返五日線與11900點之上，使短多再度占居上風，上檔十日線與月線已見關非關，加上年線、季線與半年線持穩向上行進，而國內、外景氣也穩步復甦，另大盤量能也掌控得宜，並未失控，使短中期盤勢趨堅架褠仍審慎樂觀。

(工商 )