快訊》南市工人詭異吊掛死亡 警封鎖現場鑑識 14:012020/01/09 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南一處房屋整修工地，傳出工人意外吊掛死亡，警方鑑識中。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市中午發生一起疑似詭異工安命案意外。今天中午11點40分左右，有民眾發現1名約60歲男性工人，吊在台南市南區大同路一棟整修屋外2樓鷹架上，民眾驚嚇之餘立刻打電報警，警消趕到現場時，該名男性工人身上綁有安全繩，但已明顯死亡，警方已封鎖現場進行鑑識，以釐清原因 (中時電子報) #台南市 #工安 #整修房屋 #工地 #工人 #意外死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 范冰冰側拍近照小腿比例詭異 粉絲一看氣炸了 10:002020/01/05 娛樂 詐騙無孔不入連日籍女都不放過 熱心警戳破謊言 16:532020/01/05 社會 外送員突接詭異訂單 他一看秒報警 19:482020/01/05 日常 幫親妹預約下體除毛 哥提詭異要求嚇壞眾人 20:302020/01/05 生活 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 嘉縣發生4.7級淺層地震 尚無災情傳出 15:202020/01/06 社會 打腫臉充胖 菊英一個樣 04:102020/01/07 政治要聞 印尼亞齊省外海發生規模6.2地震 無海嘯威脅 15:492020/01/07 國際 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 「學姊」黃瀞瑩挺同黨謝文卿：有第3選擇 16:412020/01/08 政治 社會熱門新聞 地表最強復仇！女被男友甩 搞上他爸爸變繼母 - 社會 新娘借錢沒還寄喜帖炸 他這樣幹網讚翻：今天讓妳一次還清 - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 恐怖霸凌 國中生車上遭持電擊棒圍毆血流滿地 - 社會 童星出身男演員 超商偷飯糰遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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