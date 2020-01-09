台南市中午發生一起疑似詭異工安命案意外。今天中午11點40分左右，有民眾發現1名約60歲男性工人，吊在台南市南區大同路一棟整修屋外2樓鷹架上，民眾驚嚇之餘立刻打電報警，警消趕到現場時，該名男性工人身上綁有安全繩，但已明顯死亡，警方已封鎖現場進行鑑識，以釐清原因

(中時電子報)