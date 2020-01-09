大政治大爆掛-無色覺醒》 號召百萬人 韓粉提前卡位凱道爆 14:092020/01/09 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沒有親身經歷的人都難以想像韓粉有多熱情。國民黨總統候選人韓國瑜今晚將在凱道舉辦大造勢，活動還未開始，現場已擠滿人潮。 更誇張的還有熱情韓粉耐不住性子，連夜跑到凱道卡位，看著工作人員整理場地；且互不認識的韓粉們還互相幫助，煮薑母茶、買早餐，讓人狂讚韓粉熱情、天冷心不冷！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓粉 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何堅持投韓？罹癌韓粉吐心聲…數千網友驚呆！ 15:032020/01/05 政治 1／9凱道造勢 韓營號召100萬庶民站出來！ 10:472020/01/06 政治 韓國瑜啟動「凱道勝利晚會」密碼 13:362020/01/06 政治 李佳芬新莊拜廟輔選 熱情韓粉搶合照 17:492020/01/06 政治 韓國瑜痛批反串韓粉教學 諷民進黨次元切割 23:402020/01/06 政治 韓號召百萬庶民 9日上凱道 04:092020/01/07 焦點新聞 利菁無懼1450 突PO一張圖被韓粉讚爆 21:332020/01/08 娛樂 45位真博士 9日穿博士服上凱道挺韓 22:592020/01/08 生活 凱道9日造勢教戰守則：身分證別帶 防扒手 00:022020/01/09 政治 韓勝選密碼：凱道造勢 04:102020/01/09 時論廣場 政治熱門新聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 韓國瑜今晚凱道造勢 群眾不斷湧入！網看畫面驚呆... - 政治 凱道已滿2萬人 韓黑驚喊：太可怕了 - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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