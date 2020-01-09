沒有親身經歷的人都難以想像韓粉有多熱情。國民黨總統候選人韓國瑜今晚將在凱道舉辦大造勢，活動還未開始，現場已擠滿人潮。

更誇張的還有熱情韓粉耐不住性子，連夜跑到凱道卡位，看著工作人員整理場地；且互不認識的韓粉們還互相幫助，煮薑母茶、買早餐，讓人狂讚韓粉熱情、天冷心不冷！

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)