美伊各自克制 亞股周四反彈 14:112020/01/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國總統川普僅宣布將擴大對伊朗制裁，外界解讀無意展開戰爭，伊朗也沒有發布進一步報復的訊息，令投資人鬆一口氣，帶動亞股周四反彈。 MSCI亞太（不計日本）指數勁揚1％。港股與陸股也都扭轉周三跌勢。日本日經225指數躍升1.8％，澳股攀升1％，接近去年12月締造的高點。 安保資本市場首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）認為，相較於昨日投資人憂心忡忡，今日股市呈現放鬆後的反彈，「由前一夜的消息顯示伊朗手下留情，川普的說辭也較為緩和，投資人預料戰爭風險大幅降低」。 (工商 ) #反彈 #伊朗 #投資人 #日本 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 財經熱門新聞 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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