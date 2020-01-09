由於美國總統川普僅宣布將擴大對伊朗制裁，外界解讀無意展開戰爭，伊朗也沒有發布進一步報復的訊息，令投資人鬆一口氣，帶動亞股周四反彈。

MSCI亞太（不計日本）指數勁揚1％。港股與陸股也都扭轉周三跌勢。日本日經225指數躍升1.8％，澳股攀升1％，接近去年12月締造的高點。

安保資本市場首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）認為，相較於昨日投資人憂心忡忡，今日股市呈現放鬆後的反彈，「由前一夜的消息顯示伊朗手下留情，川普的說辭也較為緩和，投資人預料戰爭風險大幅降低」。

(工商 )