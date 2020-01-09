受惠主要客戶下單回溫，永裕(1323)108年12月營收3.26億元，月增9.44％，年增8.5％；全年營收36.42億元，達歷年次高。南寶(4766)也因奧運鞋材、衛材用膠出貨動能加持，108年12月營收14.54億萬元，年增9.1％；全年營收171.18億元，年增6.84％。

永裕認為，新年度應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機，至於浙江新廠第一期工程已順利推進中，預估啟用投產的時程為2021年首季。

永裕108年前三季EPS2.36元；第四季延續訂單動能，營收9.5億元，季增3％，交出逐季走高表現。法人推估，第四季毛利率有機會超越去年第三季24.39％表現，惟考量台幣走升影響，單季EPS仍可貼近107年第三季實績，全年獲利有機會攀歷年次高。

永裕指出，後續仍將深耕高附加價值產品的行銷及開發新穎環保材以爭取有環保理念的客戶認同。中國市場除持續擴大現行滴眼劑容器產線，增設的疫苗品容器產線也順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕。

南寶鞋用黏著劑主成長動能來自一線國際品牌、大陸本地品牌市占率增加，而應用於尿布、家電用品及壓敏黏著等熱熔膠特殊黏著劑需求也持穩放大，拉抬業績、毛利聯袂推進。

南寶衛材用膠於大陸市占率從2017年7％提高至2018年9％；除在第二、三品牌市占率為20～25％，專注透過產品創新，提升第一品牌的市場分額。

(工商 )