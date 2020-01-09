微信數據報告 公眾號閱讀高峰晚上9點 14:142020/01/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 微信9日公布《2019微信數據報告》顯示，截止到2019年9月，微信月活躍帳戶數11.51億，年增6％。根據新浪財經報導引述該報告，對微信用戶的使用習慣進行分析解讀，例如微信使用有兩個高峰，分別在午飯前和下班後，這與微信小程式的兩個打開活躍高峰相似，分別為午飯前後和下班晚飯後。 該報告分析，晚飯後玩一下小遊戲是很多微信使用者的選擇，小遊戲打開活躍高峰約在晚上8點，民眾閱讀也會選擇在相近的時間，導致公眾號打開的活躍高峰是晚上約9點。 (旺報 ) #高峰 #報告 #選擇 #晚飯 #小遊戲 也許您會感興趣 推薦閱讀 今明兩年…台商用地高峰期 經部增設10工業區 04:092020/01/05 財經要聞 殷琦相挺noovy樂見高峰 04:102020/01/05 娛樂新聞 校園變冒險樂園 港尾國小學童體驗生存遊戲 20:332020/01/05 生活 推理遊戲 北京年輕人新寵 04:102020/01/06 焦點新聞 照顧身心健康有勞APP 改善睡眠、喝水習慣 04:102020/01/06 時尚消費 抓寶瘦荷包 《Pokémon Go》2019年營收創新高達420億 15:242020/01/06 科技 《業績-電子零件》群電上季營收創同期高，去年同攀高峰 17:052020/01/06 財經 流感疫情高峰期 民眾應重視預防保健 04:102020/01/07 焦點新聞 CES／HyperX發表全新PC與電競周邊及Switch充電手把 15:252020/01/07 科技 流感進入流行高峰期 出現最年輕發病5天死亡案例 16:132020/01/07 生活 財經熱門新聞 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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