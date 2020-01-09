微信9日公布《2019微信數據報告》顯示，截止到2019年9月，微信月活躍帳戶數11.51億，年增6％。根據新浪財經報導引述該報告，對微信用戶的使用習慣進行分析解讀，例如微信使用有兩個高峰，分別在午飯前和下班後，這與微信小程式的兩個打開活躍高峰相似，分別為午飯前後和下班晚飯後。

該報告分析，晚飯後玩一下小遊戲是很多微信使用者的選擇，小遊戲打開活躍高峰約在晚上8點，民眾閱讀也會選擇在相近的時間，導致公眾號打開的活躍高峰是晚上約9點。

(旺報 )