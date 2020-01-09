行政院長蘇貞昌今（9）日在行政院會表示，投資青年就是投資國家未來，經濟部提出「挺青年、創未來－青年創業圓夢方案」透過充裕資金、普及服務、打造聚落3大策略，針對最常遇到的問題給予最實質協助，盼助力青年創業飛揚，協助台灣產業加速轉型升級。

蘇貞昌表示，迄今已協助青年創業貸款超過7千件、取得77億元的融資資金。國發基金自2018年起辦理創業天使投資方案，迄今已投資77家新創事業，帶動28億元投資。

普及服務方面，全台已設立35個青創服務基地，不僅提供工作空間，也有商機媒合、可就資金、人才、技術提供客製化服務，並與近370家創育機構對接串聯。

打造聚落方面，林口新創園區去年10月啟動，並祭出包括新創在內的特定產業，在新市鎮5大區投資可抵減稅捐15％，目前已吸引超過140家國內外新創業者進駐。台南沙崙科學城也將聚焦智慧科技、綠能等新創產業，讓新創、青創都有更好的場域發揮。

蘇貞昌指出，蔡英文總統已揭示「投資青年4大政策」，未來提供的青創貸款規模將擴大到600億元，100萬元以下的小額青創貸款，則秉持從優、從速、從簡原則辦理。國發基金投資額度也將調高5倍，4年匡列100億元，以擴大扶持青年創業量能。

經濟部表示，「青年創業圓夢方案」以充裕資金、普及服務、打造聚落3大重點，加快速度、加強力道挺青年創業。首先，前5年由政府補助1.67％利息，協助青年取得創業資金，並以青年共創、在地共榮理念設置「在地青年創育坊」支持青年共創未來。

為平衡南北發展，經濟部表示，將複製林口新創園模式，推動台南「沙崙新創園」，結合產官學及地方政府資源，形成「北林口、南沙崙」的國際創業聚落，並帶動產業升級轉型。

蘇貞昌表示，除了支持青年創業外，尚有針對就學貸款的還款寬限期最長展延到8年、推動

「青年安居租金補貼加倍方案」，以及每年培育1萬名專業技術人才投入新興產業等，請各相關部會儘早規畫、積極推動。

蘇貞昌指出，過去政府努力為國人加薪、減稅、增福利，未來仍將持續結合跨部會力量，共同打造良好就業環境、減輕初入社會者的各項負擔、協助穩定就業及創業，持續提高青年薪資，讓政府照顧青年的政策與美意得以落實。

(時報資訊)