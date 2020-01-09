選戰倒數兩天，各候選人卯足全力向民眾拜票爭取支持，台中市第四選區立委候選人張廖萬堅9日在首投族女兒張廖永臻陪同下在西屯車隊掃街，沿途民眾熱烈歡迎；民眾揮舞旗子大喊「凍蒜」為張廖萬堅加油打氣。張廖萬堅呼籲年輕人堅定站出來投票，自己決定自己的未來。

繼張廖萬堅競選總部成立大會表演熱舞後，張廖永臻今天再度為爸爸張廖萬堅輔選，上午陪同張廖萬堅一起在西屯車隊遊行，許多民眾看到父女檔一同掃街，紛紛熱情地手舞足蹈、揮舞旗幟大喊「凍蒜」幫張廖萬堅加油；沿途店家及住在高樓層民眾紛紛探頭出來揮手支持，選舉氣氛相當熱烈。

張廖萬堅表示，最近掃街看到許多年輕人會停下車回頭說加油、一定要當選，也有家長拉著小孩一起揮手，這是過去選舉很少看到的情況，令人十分感動，顯示年輕人肯定小英總統捍衛台灣主權，在親中與民主的路線上，選擇了續行民主這條路。

張廖永臻指出，政治人物很辛苦，不像大家說的都這麼黑，也有默默努力的政治人物，並希望同學朋友、年輕人都可以出來投票，沒有穩上這回事，投下一票才真的是一票。

張廖萬堅下午由市議員何文海陪同在南屯車掃懇求民眾相挺，傍晚前往黃昏市場徒步掃街，晚間則由交通部長林佳龍陪同在西屯溪西車掃，馬不停蹄展開最候衝刺，希望民眾可以堅定站出來投票，一起守護台灣的民主。

(中時 )