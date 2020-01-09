大陸中科院預測科學研究中心8日發布《2020年中國經濟預測》，預計2020年大陸GDP增速為6.1％左右，呈前降後升、穩中有進趨勢。

據大陸央視報導，中科院預測今年大陸消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為4.4％、1.4％和0.3％。預計2020年最終消費將保持持續增長趨勢，但增幅較2019年有所放緩。

(旺報 )