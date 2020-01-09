陸中科院預測2020年GDP增速約6.1％ 14:202020/01/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中科院預測科學研究中心8日發布《2020年中國經濟預測》，預計2020年大陸GDP增速為6.1％左右，呈前降後升、穩中有進趨勢。 據大陸央視報導，中科院預測今年大陸消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為4.4％、1.4％和0.3％。預計2020年最終消費將保持持續增長趨勢，但增幅較2019年有所放緩。 (旺報 ) #大陸 #2020 #預測 #2020年 #中科院 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020年第一季投資配置 最需注意這「國」 19:342020/01/05 財經 上海市2020年應屆高校畢業生達19.3萬人 19:522020/01/05 兩岸 抖音年度報告 日活躍用戶破4億 13:052020/01/06 財經 不畏大盤重挫 富旺、富宇股價逆勢上揚 13:512020/01/06 財經 營業稅繳納期間 部分延後到2月20日 15:222020/01/06 財經 《業績-航運》慧洋-KY去年稅前淨利增18.78％，稅前EPS 3.41元 16:312020/01/06 財經 宏達電去年全營收100.1億元 年減57.8％ 16:422020/01/06 財經 出貨旺季支撐 三福化業績推進 18:192020/01/06 財經 首投族周子瑜回來了！疑回台參加人生第一次投票 17:222020/01/07 娛樂 2020新總統新國會！ 中視、中天超強黃金陣容坐鎮 13:312020/01/09 娛樂 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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