受惠出貨回溫，永光（1711）、上緯投控（3708）營運淡季不淡；其中，永光12月營收7.73億元，月增8.49％，年成長10.29％。上緯108年12月營收5.92億元，月增14.39％；全年營收62.64億元，年增加1.11％。

看好數位印花墨水營運動能，永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能。近年積極調整特化產品組合，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品。碳粉事業則增加高性價比產品佈局。

上緯投控108年前三季EPS5.03元。上緯投控處分上緯新能源股權將依股權交割、風場融資進度、工程進度及竣工等條件，分三階段認列收益；法人推估，相關處分收益約5億元可望於108年第四季認列，挹注每股盈餘逾5元；風場融資完成第二階段收益亦可入帳，時間點落在109年，挹注每股盈餘約6元。

此外，上緯投控公告持股88.75％子公司上緯新材料科技股份有限公司已於12月27日申請上海證券交易所完成遞交科創版上市申請文件。根據上市地相關法規，將發行新股股數約占上緯新材發行後總股本比例10～25％（暫定），上緯投控持股比例預計將降為71～80.68％。

上緯新材料主從事環保耐蝕材料及環保綠能材料之生產與銷售，廠區位在上海松江工業區；這次透過上市取得新資金，將用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。

(工商 )