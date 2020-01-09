檢調偵辦潤寅詐貸案，一開始因負責人楊文虎、王音之夫婦逃亡，案情陷入瓶頸，後來才發現是曾任法官的律師黃呈熹指揮員工滅證，幸好檢調靠著楊、王的貼身祕書林奕如轉為汙點證人，全盤托出內情，案情急轉直下，林女還將楊男夫婦藏匿她帳戶的149萬多元現金及和平東路不動產，交給檢方依法查扣，檢方請求減輕其刑。

至於黃呈熹部分，檢方痛批他嚴重違反律師倫理規範，為人洗錢滅證，事後否認犯行，辯稱依最高法院判決要旨，偵查立案前滅證「不犯罪」，「知法玩法」、毫無悔意，求處重刑。

檢方調查，楊文虎、王音之去年5月指示林奕如、妻舅王振賢等人到黃呈熹事務所討論滅證事宜，楊、王去年6月1日搭機逃亡後，王女在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃隨即前往潤寅了解狀況，還召集員工開會，告知公司要結束營業，連夜打包物品並銷毀，黃並將公司電腦重置、銷毀電腦資料，將10餘台主機藏在水果行內，黃也將2台主機藏在事務所，讓檢調偵辦初期一度陷入瓶頸。

檢方查出，黃自去年4月起，就受潤寅委任，收受1250萬7266元，6月1日楊、王潛逃後，2人女兒楊宇晨將集團帳戶金額全數提領，匯給黃呈熹事務所帳戶750萬7266元。

檢調偵辦期間，提訊林奕如時，獲知消息的黃呈熹曾跑到調查局北機站要求替林辯護遭拒，還在北機站門口大聲咆哮，抗議檢調沒有通知他就提訊林奕如，但林直接表達拒絕黃呈熹幫忙，才讓黃知難而退。林女之後並轉為汙點證人供出案情。

黃呈熹是司法院訓練所40期結業，曾任台北地院、高雄地院法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，妻子是現任檢察官。

(中時 )