李翁孫子孫女下跪搶票 余天：選舉不用選到這樣 14:542020/01/09 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余天今天上午在三重掃街拜票。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 與國民黨結盟的無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥昨晚在三重造勢時，9歲的孫子、孫女在台上控訴阿嬤遭抹黑，更當場下跪，民進黨候選人余天今表示，選舉不用選到這樣，也不用到處抹黑。 余天今天上午到三重掃街拜票，被問到手李翁月娥控訴民眾黨候選人李旻蔚陣營抹黑，孫子、孫女還在造勢場合下跪，余天感嘆說，可能也是被攻擊、抹黑，其實選舉不用選到這樣，「她抹黑的事情我們也知道，但我們不用這樣的手法去做。」 面對對手打出悲情牌，余天強調，自己該掃街就掃街，一切按照原本安排的計畫走。 (中時 ) #2020大選 #余天 #李翁月娥 #李旻蔚 #新北市第三選區 #三重 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 網友惡意抹紅 民眾黨告違選罷法 04:102020/01/09 政治要聞 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜今晚凱道造勢 群眾不斷湧入！網看畫面驚呆... - 政治 直播》國瑜夜市開張！凱道湧現超誇張韓粉人潮 - 政治 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 「媽媽拜託你投二號韓國瑜…」爸媽使出這招成功勸兒棄英 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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