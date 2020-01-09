與國民黨結盟的無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥昨晚在三重造勢時，9歲的孫子、孫女在台上控訴阿嬤遭抹黑，更當場下跪，民進黨候選人余天今表示，選舉不用選到這樣，也不用到處抹黑。

余天今天上午到三重掃街拜票，被問到手李翁月娥控訴民眾黨候選人李旻蔚陣營抹黑，孫子、孫女還在造勢場合下跪，余天感嘆說，可能也是被攻擊、抹黑，其實選舉不用選到這樣，「她抹黑的事情我們也知道，但我們不用這樣的手法去做。」

面對對手打出悲情牌，余天強調，自己該掃街就掃街，一切按照原本安排的計畫走。

(中時 )