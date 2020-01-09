洪藜恩主持的東風衛視新節目《超級辯辯辯》，首集其中1場辯論「養毛小孩比養小孩好嗎？」主張養小孩較好的梁赫群在辯論當中透露他年輕的時候跟爸爸梁修身沒甚麼話講，也很少打電話聯繫。但現在梁修身卻天天打電話給他，不是找赫群而是找孫子，每周都想看孫子帶孫子出去玩，梁赫群夫妻也跟著一起參與，讓他們跟爸爸更加親近。

嗆辣的小甜甜則是反駁：「梁修身寧願去拍電影也不願意跟梁赫群梁正群見面，爸爸打電話去找孫子，還不是跳過你？可見養小孩沒效嘛！」梁赫群當場傻眼：「你是有在我家裝監視器啊？」

梁赫群也說老婆Stacey周裕婷以前是愛自己比較多，但不是那麼喜歡小孩的人，擔任婚顧工作的她，如果碰到有客人帶小孩子來，會覺得小孩在旁邊很影響工作。但是等她懷孕生完小孩第三天，去加護病房看保溫箱裡的兒子小寶，整個母愛大噴發，立刻想到要趕快擠母乳給孩子吃，要把最好的通通都給小孩，像換了個人似的。

梁赫群也感性分享現在他體會到「養兒方知父母恩」，以前覺得當「梁修身的兒子」有莫大的壓力，但現在他在演藝圈闖出一片天，人家會跟梁修身說：「你是梁赫群的爸爸」爸爸也覺得欣慰。

(中時 )