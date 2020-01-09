台灣健康空氣行動聯盟今(9)日公布2019年臭氧空品年報，無論以我國環保署、美國環保署或是世界衛生組織(WHO)臭氧測量準則來排序，高屏地區均位全國臭氧空品最糟之冠，以臭氧空品最糟的高雄台南與大台北做比較，兩者在2016到2019年間臭氧超標天數差距竟已成長為4倍以上。

台健空盟表示，依我國臭氧標準取每日最大小時臭氧值的第8高值排序，潮州和屏東兩測站並列最糟，高雄林園和左營分列第2和第3；高雄大寮和鴻海坐落的新北市土城測站則同為第4；依據美國環保署臭氧標準取每日最大8小時平均臭氧濃度第4高值，林園最糟、屏東第2，左營第3）；若採用WHO準則(大(等)於50ppb即為超標)排序，屏東居冠、林園次之、左營和潮州第3，顯示臭氣最糟前三名均位於高屏地區。

台健空盟執行長楊澤民指出，以我國環保署標準來審查林園測站數據，一年臭氧71ppb以上天數95天；61ppb以上160天；51ppb以上 212天；41ppb以上 266天；而人只要處於低濃度的30-40 ppb就會帶來呼吸及心肺疾病的危機；如果採用WHO準則進行排序，臭氧空品最糟的高雄市超標的橘害天數高達177天，佔一年天數的48.5％。

台健空盟強調，2019年南北臭氧濃度的差距持續擴大，以臭氣空品最糟的高雄和台南和大台北地區做比較，兩者在2016到2019年間71ppb的臭氧超標天數差距竟已成長為4倍以上，屏東測站和北市中山測站之間的近4年差距則已倍數成長至32倍。

台健空盟指出，2017年12月到2018年5月，時任環保署長李應元多次南下高雄頒獎，宣布高雄臭氧已達標；但我國每日8小時平均值60ppb的標準過於寬鬆，持續造成高屏及其他南部人民的健康危害，南北呼吸不平權持續擴大，批「假達標，真殺人。」

環保署回應，自105年發布空氣品質指標(AQI)時，除以臭氧小時值作為即時預警之作用，另加入8小時值，考量濃度曝露累積影響之效應，增加對敏感族群和兒童的保護。

環保署強調，臭氧成因複雜，而且空污改善工作不是一蹴可幾，仍應按部就班。

(中時 )