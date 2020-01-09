惠中陸橋夜景。(台中市都發局提供／陳世宗台中傳真)

2020台灣燈會在台中。台中市都發局與大台中建築師公會合作「一軸四橋」點燈計畫，透過光環境營造點亮整條台灣大道，並分別針對河南陸橋、惠中陸橋、大墩陸橋及忠明陸橋等，4座天橋設計不同燈光主題，上週已陸續點燈；吸引民眾攜家帶眷前往體驗成為台中嶄新打卡熱點。

都發局指出，為打造燈會城市意象亮點，市府特籌畫「一軸四橋」點燈計畫，以台灣大道為主軸，由北而南串連起黎明路至忠明路間，包括河南、惠中、大墩及忠明等4座天橋；分別由富宇建設、允將建設、精銳建設等，聯合設計出「脈動」、「反轉」、「未來」、「浪漫」等不同燈光主題，打造台中夢幻街景。

都發局表示，為讓市民與來到台中旅客可感受燈節氣氛，4座天橋配合燈會展期，即日起至2月23日止，每日傍晚5時30分點亮橋體、晚間11時熄燈。惠中陸橋特結合聲光互動效果，LED燈將隨著現場音量及音頻進行燈光律動；河南陸橋吸引新加坡情侶前往拍攝婚紗，現場洋溢幸福氛圍。

「張燈結綵，全城亮起來！」都發局強調，2020台灣燈會副展區日前已於文心森林公園歡樂登場，緊接2月8日主場區將在后里正式點燈，展期橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，歡迎全國民眾相揪一起來賞燈，共同參與燈會盛會。

(中時 )