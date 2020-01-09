有民眾向北市士林、北投立委候選人李婉鈺檢舉，民進黨候選人吳思瑤2016年競選背心涉嫌抄襲唱片公司LOGO，質疑吳打著文化立委名號，卻帶頭違法。吳思瑤對此回應，該LOGO是由設計師設計，為何不5年前就提出質疑，若認為有問題就去提告。

李婉鈺接到民眾檢舉，吳思瑤競選背心抄襲唱片公司LOGO，除了顏色不一樣，包括字型、設計概念幾乎相同，明顯涉及抄襲，助理詢問唱片公司更證實沒有授權商標給吳。

吳思瑤表示，她此次競選LOGO是「正能量好立委Better Together」，由綠色、紅色、黃色和粉紅色組成箭頭符號，跟李婉鈺指出的「Forward」不同，「Forward」是5年前舊圖，該設計概念是由前美國總統歐巴馬競選口號發想而來，批評李烏龍爆料，讓人啼笑皆非。

李婉鈺則質疑，Forward競選背心5年前推出後，到現在都仍然在使用。吳思瑤回應，為何5年前不提出現在才要講？有問題就去提告。

(中時 )