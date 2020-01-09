美國總統川普針對與伊朗緊張關係釋出友善訊息，帶動亞股一片反彈，台股今開高走高，指數盤中最高一度達11992點、大漲175點，終場台股收漲153.53點、報在11970.63點、成交量為1332.76億元，日線翻紅，目前美伊雙方衝突朝不擴大方向發展，市場聚焦大立光法說、總統大選，以及美中即將於1月15日簽署第一階段協議。

大型權值股今蘋概三雄表現穩健，股王大立光(3008)法說即將登場，在市場樂觀氣氛帶動下，尾盤拉高，收漲1.67%，台積電(2330)受到外資看好隨著供應鏈庫存回復正常、進入5G周期，重申「買進」評等，目標價由350元調高到380元，今股價收漲2.4%，鴻海(2317)則是小幅收漲0.69%，其餘大型權值股方面，聯電(2303)獲外資連續買超，股價強彈2%，收復5日線，聯發科(2454)也在去年第四季業績有機會淡季不淡，加上5G新品加持下，收漲1.5%，群創(3481)則是開高震盪，尾盤漲幅收斂到0.6%。

熱門族群方面，IC設計股除有指標股聯發科的走強外，聯詠(3034)獲外資調升評等、目標價，大漲逾3%，智原(3035)強彈4.6%，其餘還有創意(3443)、原相(3227)、世芯-KY(3661)等亦全數大漲；緯穎(6669)則受到外資給予目標價至818元，股價大漲逾9%；國巨(2327)則在盤中一度站回400元大關，終場收漲1.92%，報在392元。

美國總統川普發表演說，指出不會主動出兵伊朗，全球股市鬆一口氣，分析師表示，目前美伊雙方衝突朝不擴大方向發展，利空淡化，且美中即將於1月15日簽署第一階段協議，現階段看來中、長線技術面持續偏多、指數再跌空間有限，且因為美伊衝擊不升級下，股市將回歸基本面，美國去年12月經濟數據不差，加上台灣出口數據連二紅，優於預期。

分析師進一步說，台股本周前面幾個交易日受到美伊衝突干擾，引發外資賣壓，連續四日下跌，但因已連續兩日拉出下影線，將有利於盤勢止穩，目前台股中長期趨勢上，月線、季線仍處上升格局，中長期均線多頭排列未遭破壞，加上外資期貨已開始翻多，現貨賣超力道縮減，待國際系統性風險鈍化後，指數將重回上升軌道。

(時報資訊)