遠傳(4904)今日最新宣布，與「中嘉網路」展開策略合作計劃，將在數位匯流產品、影音產品、專線落地業務、IDC機房以及企業物聯網應用等五大業務全面展開合作，遠傳是台灣電信產業的指標性業者，中嘉bb寬頻則是台灣名列前茅的寬頻網路暨有線電視多系統業者（Multiple System Operator,MSO），此次合作將憑藉著雙方的優勢條件，共同創造「數位匯流」的全新模式。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，2020年台灣將進入5G時代，數位匯流已成為銳不可擋的浪潮，遠傳此次攜手中嘉，將在新年度展開兼具深度與廣度的合作，雙方將致力於提供給個人及企業用戶更便利、更有效率的服務。遠傳「新經濟業務」在2019年已有雙位數的年成長率，期待攜手中嘉bb寬頻，憑藉雙方的優勢條件，為今年營運動能再添柴火。

遠傳表示，本次雙方將展開五大業務的合作範疇，包括擴大數位匯流產品在雙方通路的競爭優勢，結合「遠傳行動通信服務」與「中嘉bb寬頻服務」產品，並於雙方通路共同推廣，雙方共同行銷以增加市場接受度；擴大影音娛樂服務的合作，遠傳friDay影音將加入中嘉機上盒內容供應平台，擴大深耕家庭市場，雙方將共同擴大經營影音娛樂市場；專線落地業務，雙方合作使用傳輸骨幹，資源共享，提供國內企業用戶最豐富的網路資源及最完整的電信服務暨解決方案，以達到1+1大於2的最佳效益；IDC 機房、網路解決方案整合，中嘉集團使用遠傳電信多處IDC機房作為電信機房與資料處理中心，並提供中嘉的企業用戶進駐，遠傳提供基礎設施服務與傳輸服務，而中嘉則提供網際網路傳輸服務；另外，雙方也將積極擴展企業物聯網應用的業務合作。

中嘉集團執行長揭朝華也說，台灣從2012年開始推動數位匯流，這次與遠傳的結盟一舉囊括個人、家用、企業全域市場，就是希望主動突破現狀，中嘉過去一年中做了許多體質上的調整，在整體市場衰退的情況下，仍然成功達成2019年目標，與遠傳的聯盟將有助於延續這股氣勢逆境上揚，達到1+1大於2的雙贏局面。

(時報資訊)