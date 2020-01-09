副總統陳建仁9日到苗栗卓蘭陪同立委候選人徐定禎車隊遊行。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁9日到苗栗卓蘭陪同立委候選人徐定禎車隊遊行。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁9日到苗栗卓蘭陪同立委候選人徐定禎車隊遊行。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁9日到苗栗卓蘭陪同立委候選人徐定禎車隊遊行。（巫靜婷攝）

副總統陳建仁9日中午12點半，抵達苗栗卓蘭，陪同民進黨立委候選人徐定禎車隊掃街，1周內陳建仁2度到苗栗輔選，他讚美徐定禎任頭份鎮（市）長內的表現，相信選民都充滿信心，這次一定會順利贏得勝利；徐定禎及縣黨部主委杜文卿則喊出，希望卓蘭能衝破6成得票率。

陳建仁重提徐定禎擔任頭份鎮（市）長的政績，肯定他開源節流的作為，並宣傳他的競選政見，陳表示，徐定禎從小在苗栗長大，在這裡發展、就業，表現傑出，對於苗栗要如何發展很有概念，因此2020選舉，苗栗一定要贏，讓台灣的民主自由得到最好保障，並呼籲年輕人回鄉投票，定調這場選舉將決定子子孫孫的未來。

徐定禎則表示，副總統陳建仁1周來苗栗2趟，給民進黨立委候選人加油打氣，可見很重視苗栗，這場選舉除了台灣要建設、為鄉親福利外，還牽涉國家方向與安全，「台灣不能變香港」，所以2020台灣要贏；卓蘭是山線的民主聖地，每次開票都是最高票，和苑裡的7成得票率有得拚，且都是緊鄰台中的鄉鎮。

縣黨部主委杜文卿指出，卓蘭鎮在每次總統選舉時，民進黨的得票率皆為全縣第2高，第1名在苑裡；杜評估，這次蔡英文總統在卓蘭鎮的選情不錯，向選民喊出「希望能衝破6成得票率」，或是超越苑裡。

(中時 )