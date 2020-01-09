人妻回娘家，卻透過遠距監控逮到老公帶女人回家睡。（達志影像/shutterstock提供）

新北市一名張姓人妻，去年二月在手機訊息看見陳女與丈夫的曖昧對話「你在哪裡？」、「跟你老婆在一起嗎？」，陳女還甜喊「親愛的」、「老公」，於是與1雙兒女到摩鐵抓姦後，怒對2人提告，同時求償50 萬元，新北地院審理後，判決2人應賠償張妻20萬元。

據「三立」報導，張姓人妻指控，丈夫去年農曆過年期間以工作名義與陳女幽會，2人至少通姦3次。張男與陳女被告後辯稱，2人關係是直銷公司業務直屬上、下線、兄妹之情，平時會互相開玩笑攻訐對方，否認有逾矩行為。

但張男的親生女兒出庭時證稱，媽媽曾帶著她與弟弟跟監父親的車，曾看到父親與陳女進入土城摩鐵，另一次母親利用MY-IPHONE，發現父親在彰化摩鐵，全家車到達現場時，正好看到父親與陳女從裡面出來。

新北地院法官認為，張男的女兒無陷害親生父親的理由，因而採信其證詞，認為她的說法應堪採信。考量2人交往時間對張妻婚姻破壞程度，判決應賠償20萬元。可上訴。

(中時電子報)