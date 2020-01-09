國民黨上午接獲民眾舉報民進黨立委候選人林岱樺疑涉走路工。（趙婉淳攝）

舉報者也提供動員支持者的遊覽車接駁地點。（趙婉淳攝）

國民黨今天上午接獲民眾舉報，民進黨立委候選人林岱樺1月5日於大寮舉辦造勢，疑似發動走路工，國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋下午召開記者會表示，過去國民黨籍候選人黃俊英走路工被證明子虛烏有，民進黨秘書長羅文嘉參選臺北縣長被法院判定確有走路工，呼籲檢警依過往判例與法律徹查林岱樺是否涉嫌走路工。

考紀會主委魏平政說，上午接獲線報，民進黨立委候選人林岱樺1月5日在大寮包下公廟舉辦選前之夜，規劃5千人到場，總共動員100輛遊覽車，每臺車發放3萬元，車長獲得工資6千元，剩下的2萬4千元用於動員40人到場，其中每位到場者拿5百元，1百元則用於買便當與涼水。

魏平政指出，舉報者還提供遊覽車車號與上車資料，將全部交給檢方偵辦，他想了解這些參與造勢者以何種身分參加活動，若是支持者為何要拿錢，若不是的話，拿錢是否就存在賄選對價關係，這些都有待警方釐清，到底是走路工、賄選金額，還是工資？

打鬼軍團總團長周錫瑋說，當年競選高雄市長的國民黨候選人黃俊英在選前一天，被對手陳菊指控走路工，事後證明沒有這件事情，而民進黨秘書長羅文嘉過去參選臺北縣長，被抓包發放3百元走路工，後經法院判決確定。

周錫瑋強調，今天不會定義林岱樺造勢是否是走路工，但呼籲檢調單位依照過往判例與法律，來調查林岱樺是否涉嫌走路工。

(中時 )