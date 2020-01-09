農曆春節將至，台水公司預估今年農曆春節期間尖峰用水每日980萬立方公尺，將較平常890萬立方公尺，增加90萬立方公尺，所以籲請民眾提前展開春節居家環境大掃除工作，錯開尖峰用水時段，避免大量集中同一時段用水，導致水量不足造成用水不便。

確保春節期間（1月23日至29日）供水正常，避免用水量急遽變化導致局部地區發生供水不穩事件發生，台水就全台地域特性研提「春節期間供水因應計畫」，並推演各地春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水指出，除作好相關整備工作外，仍呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源的使用。春節期間無論用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等用水問題，或是要通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，萬事攏會通，全天候24小時提供專人服務，且統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商，亦提供無休水費繳納管道，歡迎民眾廣為運用。

(工商 )