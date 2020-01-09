108學年HVL高中排球聯賽複賽接近尾聲，今天是女子組最後一天賽事，也會確定最後6強決賽名單，南湖高中直落三局輕取苑裡高中，成為最後一支搭上6強決賽列車的隊伍。

本季HVL複賽上周四開始在高雄進行複賽，經過多日較量，男子組和女子組最後6強出爐，男子組是內湖高工、豐原高商、屏榮高中、曾文農工、華僑高中及麥寮高中，女子組則是東山高中、鶯歌工商、中山工商、內湖高中、華僑高中及南湖高中，。

今天女子組南湖高中和苑裡高中一戰，決定最後一張6強門票誰屬，南湖最終25比18、25比23、25比21擊敗苑裡，賽後執行教練張潔如指出球隊從去年HVL 30周年國際邀請賽起，加上去泰國移地訓練、比賽，吸收了不少和強隊對抗的經驗及增加信心，「球隊主要都是乙組球員，經過這些磨練真的進步很多，我們甚至面對泰國U19國家代表隊，球員都不畏懼，努力從逆境中成長，拚出一記記好球。」

張潔如補充，學校從籃球隊到排球隊的標語就是「享受挑戰」，她也鼓勵球員6強決賽繼續享受挑戰，「還有大約一個月時間備戰決賽，我們會針對發球及攔網觀念再加強。」

南湖女排隊隊長段妤臻是隊上少數國中就有甲組賽事經驗的球員，高中一度因為不想繼續打球，暫別球場一段時間，張潔如不希望就此埋沒段妤臻這個人才而主動聯絡邀請加入，段妤臻也在母親鼓勵下重返排球場，希望能幫助南湖挺進4強，如今先達成6強目標，段妤臻說：「現在完成了一小步，就快達到目標了，只要正常發揮，相信我們有機會！」

(中時 )