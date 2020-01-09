林姓「鹹水雞達人」的員工裴世安知道老闆住處放有毒品、現金，去年9月10日夥同另外5人到林租屋處行竊，不料被林當場撞見，雙方扭打時，林遭藍波刀刺中心臟，經送醫後因大量失血、毒品中毒死亡，士林地檢署偵結，王等6人分別犯強盜致死罪、加重竊盜等作，其中裴男因整起案件的始作俑者，建請法院量處最重之刑。

29歲裴男曾在林男位在經信義路、林口街的鹹水雞攤位打工，但因不滿林小氣，打算「教訓」林，主動告訴43歲男子王志強，林將現金放在南港區福德街地下室內，王又找24歲女友蔡詩婷幫忙開車，以及23歲林羿廷持藍波刀、41歲盧德倫計畫入屋行竊毒品、現金。

案發當天凌晨2點多，蔡女因身體不適又找來42歲高文曜幫忙開車，6人共乘1輛「貼牌」的休旅車前往犯案，先由裴佯稱買毒，騙林出門，蔡女在車上把風，並告訴王等3人林出門，盧、林聽到「快一點，他鐵門沒關」，3人隨即帶著2捆大型透明膠帶入內，打算洗劫屋內毒品、財物。

不料，林到了約定地點沒看到人，隨即返回住處，蔡女見狀，大喊「他回來了」，3人來不及逃跑，在屋內相逢並發生扭打，林羿廷拿出預藏的藍波刀朝林揮刺，刺中林的左胸2刀，其中1刀刺中心臟，林打赤膊逃跑。

在外守候的蔡見狀，還用休旅車載林去忠孝醫院急救，並告訴護理人員是陌生人，又返回現場接王等3人，過程中，裴為了避免被認出，先下車搭計程車躲藏，王等人在現場強盜毒品、現金共7萬元，6人並前往自助洗車場清洗車內的血跡並分贓，

檢警根據車牌追查出王等6人犯行，並在車內坐墊內採集到已經滲入的血跡，其中裴辯稱是遭到王脅迫，才會加入犯案，見到林赤裸上半身從巷子跑出來，下車打電話給老婆，要他們自己去載林男送醫，遭羈押看守所期間還想要串供，態度極度惡劣，毫無悔意，檢察官建請法院在法定刑範圍量處最重之刑。

而動手的林則稱王拿刀給他時說「如果裡面有別人的話，你就知道要怎麼做」，並稱是受王的指使，案發後與死者家屬達成和解，檢察官以王等3人進屋屋內犯強盜致死、另外蔡女等3人在外把風，共犯加重竊盜罪，依法起訴。

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(中時 )