國民黨總統候選人韓國瑜，因宣揚中華民國國旗與拚經濟形象，深得曾經歷故總統蔣經國時代選民支持，卻也被認為年輕支持者不若總統蔡英文。選戰倒數2天，有父母祭出溫情攻勢加金錢利誘，盼子女「棄英投韓」；見子女回答「好」、「OK」，讓父母大喊欣慰，其他韓粉則大讚「扭轉了！」

韓粉網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「勸說好久終於搞定了……拉票成功！大家齊心加油！剩下最後一哩路就是迎接歡慶勝選的時刻了！二號韓國瑜凍蒜！」

發文網友並附上通訊軟體截圖，夫婦倆對子女說：「你不投韓國瑜就可以不用回來了……不必浪費車資，反正二號會凍蒜！」兒女則回道：「買票了。」父母直言：「要投韓國瑜，我幫你出車資……OK！」

不僅如此，母親更懇求道：「媽媽拜託你投二號韓國瑜，一次就好！」父親也感性道：「不要亂選啊！這次選舉很重要，爸爸的工作是他們的一例一休害死的，要投二號不然不要浪費車錢回來投，這是你們年輕人不知道被媒體騙了，只看外面沒深入了解。」兒子則回應一個綠色「OK」貼圖，父母則表示：「說到要做到喔……」

消息一出，有人直言：「只有我覺得這小孩答應的太快，不合理嗎？（疑惑）發文韓粉則回應：「談半年了！終於扭轉過來了……」其他韓粉則留言：「謝謝你的努力，但現在年輕人被洗腦洗的很嚴重，希望他不是敷衍你，因為我看了幾個案例，故意騙長輩，不讓長輩擔心」、「我明晚上台北載我兒子再開夜車回高雄選2號，後天中午再到夢時代參加選前之夜（放棄公司尾牙），11號投完票再到競選總部迎接勝利」。

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)