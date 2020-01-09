韓國瑜1/9凱道大造勢

2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜將在今晚在凱道舉辦選前最大造勢，希望可以衝出去年六月時的排場，韓國瑜競辦創意總監潘恒旭更是喊出要衝出100萬人！

百萬庶民站出來凱道勝利晚會預計下午4時開始，凱道前已經湧現大批韓粉人潮，國民黨大咖晚間將會出席，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也將到場，漢子、燕子、禿子再度合體，營造藍營大團結氣勢。

午後凱道周邊陸續湧現人潮，不僅「庶民選總統，總統選庶民，韓國瑜凍蒜！」絡繹不絕，有人在現場載歌載舞，也有人演奏軍歌我愛中華，讓提早到場的韓粉跟著揮舞國旗搖擺，炒熱現場氣氛。

有韓粉激動表示，民進黨越黑韓，我們越挺韓，民進黨執政三年多來違法亂政，生活苦不堪言，如今民心思變，要讓蔡政府看到人民的怒吼，全民下架蔡英文是唯一共識。更有韓粉表示，自己剛才下飛機，就直奔凱道參加活動！

(中時電子報)