網友在臉書社團分享，在好市多買這款去霉劑，使用前後的對比照。（圖／翻攝自臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》）

很多人想到過年大掃除就頭皮發麻，覺得要用力刷、努力擦，不過近日有網友在臉書分享，好市多這款「掃除神物」超厲害，噴完不用刷，放一小時後用水沖，就有煥然一新的感覺。貼文一出，也引來大家狂推好用。

近日有網友在臉書社團《 好市多經驗老實說》分享，在南崁店看到一款去霉劑，銷售員不斷強調這個效果超強，噴完不用刷，用水沖就好，讓原PO忍不住揶揄不用刷才怪，但因價格便宜，因此還是帶了一組回家，沒想到一試還真的不用刷，超乎想像的清潔力讓她忍不住狂推。

貼文曝光後，立刻引發網友討論，「大掃除很需要」、「買來拯救浴室」、「真得很好用，超推」、「推！買過無數去霉劑，就這瓶最好用，不用刷，噴好靜置一小時，再用蓮蓬頭沖掉，就都煥然一新」、「外面一罐就要兩百多欸，有省」。也有網友特別提醒，這商品確實很有效，但因含有漂白水的成份，所以使用時，最好要確保環境通風。

事實上，這款去霉劑之前就被網友分享在臉書社團《 COSTCO 好市多消費經驗分享區》，當時原PO分享使用前後的驚人對比照，讓不少準備大掃除的人都被燒得體無完膚，紛紛喊想要。

(中時電子報)