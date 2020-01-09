唐氏症基金會董事長林正俠（中）送愛心給桃園市弱勢單位愛心年菜，由社會局代表接受。（甘嘉雯攝）

唐氏症基金會送愛心給桃園市弱勢單位愛心年菜，由社會局代表接受。（甘嘉雯攝）

唐氏症基金會今年與全家便利商店合作「愛心年菜認購」計畫，希望讓真正在貧窮線上掙扎的受贈家庭，也跟其他的家庭一樣，可以一家人溫馨齊聚團圓，唐氏症基金會董事長林正俠表示，今年募集7200份年菜，將捐贈給全台的唐氏症及心智障礙者家庭，中低收入與近貧等弱勢家庭，及全台28所特教學校學生家庭。

林正俠說，募集來的愛心年菜，其中有1092份年菜禮盒、計182箱，將分送到桃園區唐氏症者家庭及在地公益組織團體手上，今年已經是唐氏症基金會連續第4年舉辦春節送愛，4年下來，基金會共募集了超過3萬份禮盒，在每年的過年前，把社會溫暖兜攏聚集起來，圍成一座暖爐，把溫度傳遞到每一個有需要的家庭裡。

「唐寶寶也有工作能力，他們需要一點訓練」，林正俠說，像這次活動，唐寶寶就有參與包裝等，透過訓練，未來他們也可以進入職場，甚至可以賺錢養家，需要更多的支持，「他們很認真、很執著，會把一件事情做到最好的，因為他做每件事情都很專注」。

林正俠說，唐寶寶笑口常開，適合販售門面，也適合去做包裝、清潔或是送公文等簡單行政工作，「只要給他們機會」。

林正俠說，每年趕在過年前舉辦送年菜活動，是希望能起到拋磚引玉的效果，讓大家在過年的時候，也能想著把自己的快樂與幸福感，分享給弱勢家庭，用食物來傳達這份感情正是最貼切的。

(中時 )