大立光(3008)公布2019年第4季季報及全年財報，2019年第4季合併毛利率為71.13%，季增2.02個百分點，單季稅後盈餘為80.92億元，季減5.52%，單季每股盈餘為60.32元，累計2019年每股盈餘為210.69元，突破200元關卡，創下歷年新高。

受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢及蘋果iPhone 11系列新機上市銷售出色，大立光2019年第4季合併營收為183.57億元，季減0.68%，年成長47.51%，創下單季歷史次高，營業毛利為130.57億元，季增2.22%，年成長51.12%，單季合併毛利率為71.13%，季增2.02個百分點，年增1.71個百分點，營業淨利為115.43億元，季增2.96%，年增55.84%，稅前盈餘為106.77億元，季減1.65%，稅後盈餘為80.92億元，季減5.52%，年成長24.9%，單季每股盈餘為60.32元；累計2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元。

若以產品組合來看，2019年第4季及2019年全年產品佔比相近，其中20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占10%到20%，其他產品約占10%到20%。

(時報資訊)