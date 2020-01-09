去年19歲的張姓男子因懷疑比他年長20歲的曾姓同居女友，與其他男性有曖昧情愫，他趁曾女更衣時以手臂勒死她且伴屍12小時；高院維持一審判決，考量張男犯後坦認犯行，且對死者父母表示深切懺悔，依殺人罪判刑13年。可上訴。

張男與曾女同居在台北市大同區住處卻常因故爭吵，去年3月22日晚間，曾女出門後即未返回，復未理會張的聯絡，張男認為她在另位男性友人處；隔天上午曾女返家後，他憤恨不已，手臂緊勒她的喉部致死。

高院考量張男從14歲起即獨自生活，性格內向封閉，於高中時結識年長其20歲的曾女進而交往同居，生活重心及感情即均投入在她身上，因此當發現她另與其他男性存有曖昧情愫時，即難以接受而憤恨不已。

合議庭指出，案發前張男已多次因曾女到男性友人過夜之事與她爭吵，她甚至提出分手；張男因自覺遭背叛，而在強烈妒意下，一時憤恨難平方萌生殺意，考量他犯後坦認犯行，且有悔意，因此輕判13年。

(中時 )