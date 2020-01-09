彰化地檢署襄閱檢察官葉建成提醒民眾，投票行賄及收賄，即買票及賣票，依法最重可分別處10年及3年有期徒刑，切勿以身試法。(吳建輝攝)

彰化地檢署8日查獲彰化首件平地原住民立法委員候選人樁腳行賄選民案件，由主任檢察官吳宇軒及檢察官賴政安指揮調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局彰化分局分別傳訊行賄及受賄選民共計4人到案說明，被告林某在8日深夜以裁定羈押禁見。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成說，8日在轄區內查獲某平地原住民立委候選人，65歲林姓樁腳以現金1千元行賄選民的案件，由檢察官指揮彰化調查站及分局，分別傳訊行收賄共4名選民到案說明；目前彰化選舉相關案件分成，選偵25件、選他109件，除了現金買票以外，還有以餐會賄選方式及選舉賭盤為大宗。

葉建成說，林姓被告為某平地原住民樁腳，從去年年底到今年1月初，分別在彰化市、花壇鄉及鹿港鎮等地，以每票現金1千元行賄陳姓等3名選民，要求支持特定候選人，經檢察官訊問後，認為被告等人，涉有投票行賄及受賄等罪嫌，被告林男因涉嫌重大有滅證及串供之虞，向法院聲請羈押禁見，陳姓等3名選民請回，其中2人已繳回收賄款項共計2千元。

葉建成提醒，投票行賄及收賄，即買票及賣票，依法最重可分別處10年及3年有期徒刑，民眾，切勿以身試法，以免面臨刑責追訴，且如有發現賄選，應勇於檢舉，共同維護民主選舉制度之公平，以達淨化選風及選賢與能之目的。

(中時 )