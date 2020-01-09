CES(消費電子大展)高通發布一連串新品，最新宣佈推出aptX Voice音訊，這項全新音訊編解碼器技術運用藍牙無線技術，提供高解析度語音品質，能大幅提升使用藍牙週邊配件進行語音通話使用者的語音品質，該新音訊技術已配備於高通Snapdragon865與高通 Snapdragon 765行動平台，不僅如此，高通也將於2020年推出新款藍牙音訊系統單晶片(SoC)。

藍芽SoC堪稱是2019年全球晶片產業新藍海，各家晶片大廠爭相進入，由於目前藍芽終端儘管終端數量快速增加，但就滲透率來說，還有很大的成長空間，故包括國際大廠高通，或是台系的瑞昱(2379)、原相(3227)等均積極搶進。

高通技術國際公司語音、音樂與穿戴式裝置副總裁暨總經理James Chapman表示，aptX技術為藍牙音響體驗帶來革新，實現前所未有的無線音訊品質。aptX Voice也將對語音通話帶來同樣革新。隨著消費者愈來愈常使用無線頭戴式與耳塞式耳機撥出與接聽通話，aptX Voice將確保更清晰與更高品質的通話體驗。

高通認為，現階段消費者正在採納藍牙無線科技，同時也要求更高品質的語音通話與音樂音質，目前藍牙免手持裝置定義使用的窄頻與寬頻編解碼科技在語音通話偶有聲音不清、難以辨識字詞、以及被背景噪音干擾的現象，高通aptX Voice能夠提供更佳的使用者通話體驗，尤其是在客服中心與其它企業應用等環境中，提升整體語音音質，讓收聽者備感舒適。

高通aptX Voice設計上可以提供32kHz取樣音訊，以及持續的16kHz頻率回應，提供消費者對aptX系列音訊編解碼器科技所期待的高解析度品質，這項全新技術現已配備於高通Snapdragon865與高通 Snapdragon 765行動平台。高通將於2020年推出新款藍牙音訊系統單晶片(SoC)，屆時配件裝置亦可搭載此項技術。

(時報資訊)