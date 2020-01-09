日本銀行（央行）周四公布最新的消費調查報告，截至去年12月的3個月間，日本家庭對經濟的信心跌至5年新低，為近來脆弱的經濟復甦再添佐證。而預期未來一年物價將上漲的家庭比例亦跌至兩年新低，突顯央行達成2%通膨目標面臨的挑戰。

根據日銀公布的季度報告，在截至12月的3個月間，衡量日本家庭經濟信心的指數為負29.8，創下2014年同期以來最差的數據。去年10月銷售稅調漲後，有32.9%的受訪家庭削減支出。

在政府提高銷售稅後，日本家庭減少了外食、置裝和購買日用品的開銷，顯示加稅對民間消費造成衝擊。被問及排除銷售稅調漲影響的物價走勢時，64.5%受訪者認為物價較去年同期上漲，比例較前一季調查時的70.5%下滑。此外，73.3%受訪者預期從現在起這一年的物價將上漲，比例較前一季調查的79.8%下滑，並創下2017年9月來新低。

(時報資訊)