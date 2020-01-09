崇友(4506)2019年12月合併營收為3.93億元，2018年12月因認列桃園機場捷運大型新梯案件，導致單月營收基期較高，因此，年減30.77％；累計2019年全年合併營收達42.80億元，創歷年新高，年成長0.72％。

崇友表示，受惠集團持續優化新梯訂單案源結構、維修保養業務每年穩步成長挹注、及拓展汰舊換新業務，帶動2019年全年營收登高，其中，崇友旗下維修保養台數已達3.6萬台水準，持續推動雲端監控數據服務以強化客戶黏著度，除此之外，由於政府、消費者對於電梯安全與專業合格廠商的重視，挹注崇友汰舊換新業務保持雙位數成長動能，2019年汰舊換新電梯台數達408台，占新梯業務營收比重自2018年的17.99％攀升至19.39％，皆係帶動2019年全年營收表現較2018年成長0.72％。

展望2020年，台灣商用不動產市場需求及21層樓以上的高樓層建案熱絡，崇友旗下「堅尼西斯」品牌擁有高度客製化的規劃與設計能力，同時領先推出電梯物聯網(IoT)技術，達到落實預防保養、主動通報異常、即時排除故障、延長電梯壽命等功能，有助於「堅尼西斯」品牌提升商用案源。其次，看好汰舊換新業務每年約15-20％年台數成長率，聚焦拓展崇友既有使用年限超過20年以上約1萬台老舊電梯更換新梯，皆有助於提升整體新梯接單表現。

(時報資訊)