投資人對美伊緊張局勢進一步升級的擔憂緩解，周四日經225指數收漲2.31%，為23,739.87點，完全收復前一日的失土，並創下去年12月13日以來最大單日百分比漲幅。東證一部指數收漲1.63%，為1729.05點。科技股和非必需消費品類股漲幅領先。川普周三在白宮表示，伊朗的導彈攻擊未造成美軍傷亡，美國未必得採取軍事行動回擊，並只宣布擴大對伊朗的經濟制裁。

(時報資訊)