《日股》美伊衝突降溫，日經指數大漲2.31％ 15:062020/01/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對美伊緊張局勢進一步升級的擔憂緩解，周四日經225指數收漲2.31%，為23,739.87點，完全收復前一日的失土，並創下去年12月13日以來最大單日百分比漲幅。東證一部指數收漲1.63%，為1729.05點。科技股和非必需消費品類股漲幅領先。川普周三在白宮表示，伊朗的導彈攻擊未造成美軍傷亡，美國未必得採取軍事行動回擊，並只宣布擴大對伊朗的經濟制裁。 (時報資訊) #伊朗 #美國 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突 專家：北京應避免介入 04:092020/01/05 話題觀察 美伊衝突升 油金價奔高 04:092020/01/05 財經要聞 台股勇健 不怕美伊黑天鵝 04:092020/01/05 財經要聞 美伊若開戰 殃及大陸一帶一路 04:092020/01/05 兩岸要聞 美伊危機衝擊油市 雷大雨小 04:102020/01/06 全球財經 商品期貨趨勢專欄－美伊情勢緊張 油價看多 04:102020/01/06 證券．權證 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊開戰機會不大 影響印太戰略 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《晨間解盤》美伊衝突打亂多方步調(日盛投顧提供) 09:062020/01/06 財經 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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