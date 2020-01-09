熱源居家產品廠-關中集團(8941)持續布局大眾生活消費應用熱源產品線，旗下環保熱源居家品牌「Lovinflame」品牌成功於Amazon電商平台、Barbeques Galore門市及官方網站銷售，希望透過以數位行銷與參展雙路並進模式，致力拓展品牌能見度提升與擴大銷售範疇，審慎樂觀看待今年營運。

關中在2019年加大戶外烤肉爐業務門市結構優化，旗下美國自有通路Barbeques Galore門市數汰弱留強調整至目前在全美擁有20間實體門市，雖然短期影響整體營收表現，但集團透過門市烤肉爐產品組合調整，強化社區型廣播電台及舉辦社區體驗活動等行銷推廣，挹注2019年第四季美國自有通路Barbeques Galore平均單店營收保持13.9萬美元水準，且公司同步有效管控Barbeques Galore門市及總部人力，以期集團針對戶外烤肉爐業務重要策略執行效益陸續顯現於整體營運體質之精進。

關中公司2019年12月合併營收為1.67億元，月減10.7%，年減4.33%，累計2019年合併營收達24.46億元，較2018年全年微幅減少3.85%。

由於關中旗下安全閥產品擁有核心關鍵技術研發、專利與製造量產能力，與美國主要客戶擁有超過20年長期合作基礎，能與客戶共同研發新款產品，帶動瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等消費性產品良好出貨表現，受惠安全閥業務適逢年底出貨旺季，挹注美國主要客戶良好備貨力道，關中集團持續拓展安全閥業務多元產品應用領域，包括切入高壓潛水氧氣瓶開關、工業用及醫療用高壓閥等利基型市場應用，憑藉安全閥業務具備高安全性與精密加工技術雙重優勢，有助於拉高公司與同業競爭門檻、挹注安全閥業務穩定成長步調。

關中表示，集團持續布局大眾生活消費應用熱源產品線，旗下環保熱源居家品牌「Lovinflame」品牌成功於Amazon電商平台、Barbeques Galore門市及官方網站銷售，並將透過以數位行銷與參展雙路並進模式，致力拓展品牌能見度提升與銷售範疇擴大；另一方面，公司擁有戶外烤肉爐產品從設計研發到量產的關鍵技術，掌握「製造─品牌─通路」垂直整合優勢，看好透過結合在地社區行銷推廣與O2O通路整合以提升客戶黏著度，審慎樂觀看待今年營運。

(時報資訊)