台灣上班族愛喝咖啡提神，現在便利商店都有販售咖啡服務，其中7-11和全家的咖啡愛好者眾多，兩者常被相提並論。一位網友好奇在mobile01問卦，「全家咖啡真的不比7-11好嗎？」結果大多數人選「它」。

原PO說，全家的咖啡可以用APP寄杯、價格便宜、方便也好喝，不過在收益上卻比7-11少，因此相當好奇其中的原因。

此PO引起網友熱議，全家愛好者聲音特別多，「全家自從換咖啡豆之後，我是覺得不會輸小七喔」、「全家味道較為濃蘊」、「我已經很久不喝小七咖啡了，因為太淡」、「全家目前是首選，一次寄了140杯」、「買100杯送40杯，所以就改成喝全家的美式咖啡……整個省很大」。

不過，小7咖啡占市場龍頭地位，也培養出一批忠實粉絲，他們直言說，「小7味道較濃郁好喝」、「小7比較好喝，尤其是冰的」、「我喜歡7-11的拿鐵較順口」、「口味喜好還是覺得7-11的咖啡好喝」。

有網友則說公道話，覺得兩者差不多，不過，以他個人習慣評論，7-11的會選卡布，全家則喝拿鐵。他說，之前朋友請喝全家咖啡，可要求店員「加豆」，原本設定是2個豆，可變成3個豆，咖啡味變較重，覺得不錯喝。

有網友則從行銷手法，解釋自己為何選擇全家，「早就不喝7-11咖啡了，我喝起來兩家都差不多，但7-11價錢硬，還在傳統寄杯，不思改進，實在落後全家太多」、「全家咖啡促銷可揪團購，不論寄杯或分享都方便，且費用超划算，久了就被黏住。 」

(中時電子報)