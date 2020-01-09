上月才遞補宣誓就職的「落選頭」桃園市山地原住民區議員蘇志強，前年選舉透過李姓樁腳以每票1000元現金向選民賄選，桃園地院法官發現通訊軟體Line對話紀錄證明蘇早知情，卻矢口否認、誓詞掩飾，依違反選罷法交付賄賂罪判刑3年4月、褫奪公權2年。

53歲的蘇志強在前年10月29日於復興區交付李姓女樁腳3萬元，李以1000元代價向王姓等7位選民買票，並說「請投票支持蘇志強」、「拿到錢要去支持志強」，蘇到案後矢口否認犯行，辯稱有給錢、卻否認跟選舉有關，但樁腳和選民指證歷歷，且蘇和李的對話紀錄證明蘇早知道李女要用蘇給的款項現金買票。

桃園地院法官斥蘇誓詞掩飾、犯後態度不佳，依違反選罷法交付賄賂罪判刑3年4月、褫奪公權2年，李女則因坦承不諱，判刑1年8月、褫奪公權1年、緩刑2年。

「落選頭」蘇志強才因吊車尾當選的陳榮基涉賄請辭順利遞補，上月20日才宣誓就職，連同妻子王仙蓮成為市議會首對夫妻檔，但桃檢同時對他提民事當選無效之訴，蘇才當市議員21天，刑事一審就被判有罪，案件仍可上訴，民事部分預計也將在半年內出爐。

(中時 )