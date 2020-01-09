高市左營區吳姓里長2018年九合一選舉投票日，在投開票所前用右手食指暗示、比出1的的手勢企圖替自己拉票，被民眾錄影向選委會檢舉。吳男違反公職人員選舉罷免法挨罰50萬元，他不服提訴願遭駁回，又提行政訴訟。高雄高等行政法院判決，吳男當時身為1號候選人，拉票動作明顯，判其敗訴。

吳男辯稱，2018年11月24日當天上午他去明德國小投開票所關心投票狀況，遇到一名不知名的機車騎士進入校園，他身為現任里長，習慣性地抬起右手掌打招呼，放下時食指稍微慢了一些，就遭誤會是在比號次拉票。吳男強調當天他穿著淺色上衣，沒有穿競選背心或衣物，就是為了避免違規，也沒有拉票的意圖。

法官根據警局提供的監視器影像，發現吳男當天早上7點就出現在校門口，其間不斷與往來民眾握手，鞠躬及抱拳致意，更對一名機車騎士比出1號手勢。

法官認為，吳男當時登記參選連任號次就是1號，他的手勢並非正當打招呼手勢，依一般社會通念，其行為客觀上已構成「競選或助選活動」。此外，加上民眾也對吳男的揮手或點頭回應互動，吳男的言行舉止，已違反任何人不得於投票日從事競選活動之規定。

法官表示，吳男身為現任里長又經登記參選，既已知悉相關法規，自應遵守法規，不能以「習慣」卸責，最後駁回上訴，50萬元仍須繳納，全案仍可上訴。

(中時 )