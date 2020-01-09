2019年9月間涉嫌酒後在衛生福利部金門醫院動手推打急診室陳姓醫生的前金門縣衛生局長王漢志遭縣府記過兩次後調任縣府任職，監察院今天也東過對王漢志彈劾案，將送公務人員懲戒委員會懲戒。

去年9月6晚間傳出暴力事件，榮總支援急診室陳姓醫師遭人在急診室內叫罵推擊，現場醫護人員認出，動手者的就是金門縣衛生局長王漢志，他不滿家人生病就醫未受到立即處理，一時心急與急診室醫生發生肢體衝突。

王漢志事後解釋，他是陪同因膽道阻塞發燒39度的家人赴醫院急診，因見急診值班醫師未立即處理，一時心急才輕輕推了對方一下，雖然是一般人也會有的反應，但錯了就是錯了，也會向對方誠懇道歉，並坦然面對調查和處分。

金門縣警局警事後也主動約談在場護理師、保全和王漢志本人，進一步釐清事實後函送檢方偵辦。縣府事後將王記過兩次並調至縣府服務。監察院完成調查後，今天通過對王漢志彈劾。

(中時電子報)